Le rendez-vous incontournable en France de la bande dessinée. Un événement exceptionnel !

De grands artistes, des découvertes et surtout des passionnés !

Vingt-deux ans après les premiers Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens, l'équipe est de retour toujours plus motivée avec une programmation ambitieuse et éclectique, reflet des coups de cœur des lecteurs. Un festival de découvertes et d’émotion. Le festival de la bande dessinée c'est avant tout des rencontres traditionnelles avec les auteurs mais peut aussi s’incarner sur la scène d’un centre culturel, sur un écran de cinéma, sur les cimaises de la Maison de la Culture d’Amiens, dans les bibliothèques et dans toute la ville d'Amiens

Découverte de bande dessinée à la bibliothèque de Saint-Brès © Radio France - Romain Berchet

En plus des séances de dédicace attendues par les fans et le public, les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens proposent de multiples formats de rencontres entre les publics, les auteurs ou les spécialistes de la bande dessinée, pour décrypter le 9e Art et ses coulisses. L'année dernière déjà le festival avait rencontré un énorme succès comme le montrent les meilleurs moments dans la vidéo ci-dessous.

De nombreux lieux de rencontres ont été imaginés

Le salon se déroule au Pôle Universitaire Cathédrale, au pied de la Cathédrale d’Amiens, rue Vanmarcke, ainsi que dans la cafétéria du CROUS, juste en face… Le tarif journalier d’accès aux sites est du salon est de 3 euros par jour et par personne, gratuit pour les moins de 12 ans. Les sites sont ouverts de 10h à 19h, le samedi et le dimanche, avec ouverture de la billetterie à partir de 9h30. La plupart des dédicaces commencent à 15h l’après-midi, mais un certain nombre d’auteurs sont néanmoins présents le matin… Il y a de très nombreux formats de rencontre, de débats, d’ateliers et d’expositions. Il y a également de nombreuses expositions hors les murs. Les auteurs dédicacent à la Bibliothèque universitaire et à la cafétéria du CROUS, rue Vanmarcke.

Charlie ADLARD © Radio France - Bulle

Avis aussi au fans de série avec l’exposition inédite consacrée à la série « The Walking Dead »

Cette année les organisateurs sont particulièrement fier de a présence exceptionnelle de Charlie Adlard, le dessinateur de walking Dead, fraîchement élu « ambassadeur pour la bande dessinée » au Royaume-Uni. France Bleu Picardie vous offre avec le festival de la BD les 5 premiers tome de "The Walkig dead. pour tenter de gagner il vous suffrit d'envoyer la réponse à la question à l'adresse concoursfrancebleupicardie@radiofrance.com