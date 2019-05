Rendez vous du 22 au 26 mai pour la 32e édition du Festival du premier roman à Chambéry

Depuis sa création, le Festival du premier roman de Chambéry a toujours eu à cœur de cultiver ce qui le rend unique : la découverte de premiers romans, quelle que soit la langue d’écriture.

En français ou en italien, espagnol, portugais, allemand ou encore roumain et anglais, chaque édition du Festival accueille en mai des auteurs de premier roman francophones et européens.

Durant quatre jours le Festival propose au public un voyage au cœur de la littérature de demain, dans un esprit de partage et d’ouverture, au croisement d’autres champs artistiques, lors de rendez-vous chaleureux et complices avec les auteurs, leurs œuvres et leurs univers.

Emission spéciale sur France Bleu Pays de Savoie le vendredi 24 mai de 16h à 19h avec 6 auteurs au micro de Sylvia Depierre.

Rendez-vous au Festival

Chapiteau Livres, place Saint-Léger I Au cœur du centre historique de Chambéry

Jeudi 23 mai | 12h00 - 20h00

Vendredi 24 mai | 9h00 - 20h00

Samedi 25 mai | 9h00 - 20h00

Retrouvez-y le Bistro du Festival, le point information, la librairie et les éditeurs, etc.

Centre de congrès Le Manège, 331 rue de la République I À proximité du Carré Curial

Jeudi 23 mai | 9h00 -18h00

Vendredi 24 mai | 10h00 - 18h00

Samedi 25 mai | 10h00 - 21h00

