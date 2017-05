Rendez-vous les 3 et 4 juin 2017 à Besançon pour la 4e édition des 24h du temps

France Bleu Besançon vous fait vivre en direct les "24h du temps" à Besançon. Rendez-vous le week-end de Pentecôte dans la cour du musée du Temps à Besançon pour la grande messe de l'horlogerie franc-comtoise.

Découvrez le savoir-faire des horlogers francs-comtois

Les 24h du temps vous donne rendez-vous les samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 sur la place Granvelle et au musée du Temps, en plein cœur de Besançon. Démonstrations, animations pour petits et grands, spectacles, expositions, bourse horlogère, conférences... les amoureux de belles montres y trouveront leur compte.

France Bleu Besançon est en direct de la cour du musée du Temps le samedi 3 juin de 10h à 12h30

Et si pour vous le temps se résume aux aiguilles de la montre que vous portez au bras, testez donc notre quizz sur le temps, qui vous apprendra que le temps a des influences bien plus vaste sur nos vies.