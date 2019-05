Réouverture du musée des Beaux-Arts de Dijon - La sélection des plus belles vidéos de France Bleu Bourgogne

Les 17 et 18 mai, France Bleu Bourgogne était en direct depuis le musée des Beaux-Arts de Dijon. 2 jours pour découvrir le musée dans tous ses états. Découvrez la sélection des plus belles vidéos.

Dijon, France

C'est dans ce cadre magnifique que pendant 48 heures, nous avons eu la chance de faire découvrir le musée des Beaux-Arts de Dijon.

Découvrez notre dispositif ; Caroline Paul, animatrice qui se lâche avec ses invités. François Rebsamen qui fait la promo de son musée ;) et François Jay qui nous fait découvrir par des chemins détournés le musée.

C'est la compagnie Transe Express qui assure l'animation phare de l'événement.

Les forces vives de la compagnie sont constituées d'une équipe de 150 personnes.

Sur les 110 artistes et 25 techniciens impliqués, une cinquantaine d'entre eux travaille sur plusieurs productions.

Une belle rencontre riche en émotion avec Rémi Alègre, son directeur artistique.

En 2 minutes, testez vos connaissances sur le musée des Beaux-Arts.

Une fois de plus, à Dijon, on fait de belles rencontres, et parfois surprenantes.

Vous pensez que l'art est inaccessible ?

Pas du tout ! Nous avons rencontré David Liot le directeur du musée. Un homme passionné qui avec des mots simples nous descrit les oeuvres du musée.

A vous d'y aller, en plus c'est gratuit et ouvert à tous.