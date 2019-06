Reportage: A bord du Belem avec Isabelle Le Brun

Dimanche 2 juin, Isabelle Le Brun animatrice, Véronique Houdan coordinatrice web et Mikaël Parrinello technicien de France Bleu Normandie ont embarqué sur le Belem à Brest.

Après une nuit à bord, on largue les amarres à 10h le lundi 3 juin.

La vie des stagiaires à bord, l'équipage, prenez l'air, respirez les embruns avec notre série de reportages à écouter du lundi au vendredi à 9h50 et 16h40 et le week end à 7h45, 14h30, 16h30 et 18h30.

