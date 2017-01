Reportage en Gascogne au verger participatif de Mont de Marsan.

Cette semaine le bonheur est dans le verger ! A Mont de Marsan, dans le quartier Saint Médard, sur l'Avenue Charlevoix de Villers, le long de la voie verte.

Reportages en Gascogne, cette semaine au quartier Saint Médard, le long de l'Avenue Charlevoix de Villers à Mont de Marsan à la rencontre des habitants, jardiniers bénévoles qui s'activent dans le verger participatif, épaulés par Frédéric Martin, Responsable du Développement Durable au Service Espaces Verts de la ville et soutenus par Marie-Christine Bourdieux, Adjointe au Maire, en charge de la vie des quartiers et des espaces verts.

Caroline PAUL est allée rencontrer Frédéric Martin, Marie-Christine Bourdieux, mais aussi Paulette Toesca, Présidente du Conseil de Quartier à Saint Médard. Sans oublier les jardiniers et habitants du quartier, investis et motivés : Colette, Patrice, Brigitte, accompagnés par Christine et Béatrice, du service Espaces Verts de la Ville.

Autour du verger, fleurs et couleurs. © Radio France - Caroline PAUL

Frédéric Martin, Responsable Développement Durable aux Espaces Verts de la Ville nous présente les lieux

L'équipement idéal ! © Radio France - Caroline PAUL

Marie-Christine Bourdieux, Adjointe au Maire et en charge de la vie des quartiers et des espaces verts, fière de ce projet.

Le romarin de Colette avant "remise en liberté" ! © Radio France - Caroline PAUL

Colette et Paulette, des jardinières adorables

Un verger qui prend forme © Radio France - Caroline PAUL

Petit atelier pratique et scientifique au verger.

le romarin de Colette qui reprend ses droits ! © Radio France - Caroline PAUL

Le verger participatif prend forme et après ?...

Brigitte, Colette, Frédéric Martin, Béatrice, Christine, Patrice et Paulette Toesca. © Radio France - Caroline PAUL

Des habitants surmotivés pour que ce verger porte ses fruits au printemps et à l'été prochains. Pommes, cerises, kiwis, ... du Bio, au coeur de la ville et tout le monde en profite ! Sans oublier le bonheur de revoir les abeilles, les coccinelles et autres organismes qui peuplent des écosystèmes et des biotopes tellement indispensables à notre planète ! Reportages en Gascogne 100 % positif !!!