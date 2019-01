Résistances 4, de François Godard à Gençay

Ce quatrième volet d'une série de sept spectacles nous emmène en 1943.

François Godard est un comédien qui travaille depuis des années sur un projet ambitieux : retracer dans 7 spectacles différents une épopée familiale au travers des combats du XXème siècle, des mutineries de 1917 aux attentats de 2015, en passant par les premiers congés payés, la Guerre d'Algérie ou l'utopie du mouvement Emmaüs.

C'est le quatrième volet de cette épopée qui est raconté ce samedi à Gençay : "Inès 1943".

En 1943, Inès et Léon créent leur maquis dans le sud-ouest, avec les paysans du coin et les guérilleros espagnols exilés. Entre deux combats, Inès, la tireuse d'élite andalouse, donne naissance à Joseph, et elle invente une nouvelle vie pétrie de secret et d'humanité.

Il est accompagné de deux musiciens de L'inquiétant suspendu.

Rendez-vous

Samedi 5 janvier 2019

Gençay

Café-Cantine

21h