Retour à L'Isle aux Pizzas après le passage du chef Philippe Etchebest

Saint-Astier, France

Le tournage de l'épisode périgourdin de Cauchemar en cuisine a eu lieu en Février. Une semaine pour remettre sur pied le restaurant L'Isle aux Pizzas à Saint Astier.

Philippe Etchebest est venu à la rescousse des propriétaires, Marielle Peyras et son compagnon Patrick Berrieix. Depuis le passage du chef étoilé, il y a eu du changement.

"On a une bonne équipe, se félicite Patrick, on a embauché un serveur, une serveuse pour la saison estivale, et Benjamin, qui m'aide en cuisine". Benjamin, 28 ans, s'affaire à la confection des pizzas. "Je lui redonne un peu de peps !", lance-t-il, complice.

A L'Isle aux Pizzas de Saint Astier, Benjamin prépare les pizzas.

C'est l'un des nouveaux venus au restaurant depuis le passage de @Chef_Etchebest pour l'émission Cauchemar en cuisine.

La carte a été revue et allégée. Tout est cuisiné "avec des produits frais", assure Patrick. "On propose même un menu du marché qui change tous les 15 jours", annonce-t-il.

Pour le chef de cuisine, "c'est un nouveau départ". Lui qui, à force de "ne pas savoir déléguer" avait "fini par craquer", il a désormais retrouvé "goût à la vie et à la cuisine".

"Le chiffre d'affaires s'est amélioré", constate-t-il. Et ça se voit en salle et en terrasse, confirme Miguel, le serveur. "Il y a beaucoup de curieux", explique-t-il.

Derrière le comptoir, Miguel, le serveur, et le portrait de Philippe Etchebest aux côtés de Patrick Berrieix. © Radio France - Léa Guedj

A table, les assiettes se vident rapidement. Valérie et son amie Nathalie sont revenues "pour voir ce qui a changé depuis l'intervention de Philippe Etchebest". "C'est excellent", commente Valérie, en terminant son risotto aux saint-jacques. "Le service est plus dynamique", constate un autre habitué.