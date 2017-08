Rétrospective Michel Folliot à Bricquebec-en-Cotentin du 13 août au 4 septembre

Au cœur de la Presqu'île du Cotentin entre Barneville-Carteret, les Pieux et Valognes, la cité médiévale de Bricquebec dans la Manche accueille un évènement artistique exceptionnel : la Rétrospective Michel Folliot, 40 ans de création artistique.

Du 13 août au 4 septembre 2017, une grande exposition "Rétrospective Michel Folliot 1977-2017" retrace les 40 ans de carrière de l'artiste. Dans la Cité du Donjon, 200 œuvres sont exposées dans une galerie de 700m2 à la Salle Jean Eliard - Espace Matignon.

Originaire de Bricquebec, le peintre normand a exposé ses tableaux au Japon, en Italie, en Allemagne... Cette Rétrospective est une occasion unique de découvrir l’univers artistique de Michel Folliot.

En marge de cette grande exposition à la Salle Jean Eliard, 40 peintres et sculpteurs sont invités, des spectacles, concerts et conférences organisés.

Du 13 août au 4 septembre les artistes investissent le centre-ville de Bricquebec. A Hostellerie du Château, aux Musées 1 et 2, à l’Hôtel de ville, dans la Salle du Chartrier, peintres et sculpteurs exposent leur travail. Chaque semaine de nouveaux créateurs s’installent et de nouvelles expositions sont proposées aux visiteurs.

Des concerts, conférences et spectacles GRATUITS rythment ces 3 semaines d’expositions.

Tous les détails de ce festival artistique entièrement gratuit sont à découvrir sur le site de la Rétrospective Michel Folliot.

Pour suivre l’actualité de l’évènement, rendez-vous sur le Facebook Rétrospective Michel Folliot.40 ans de création artistique.