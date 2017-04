Retrouvez Fabienne Thibeault sur l'antenne de France Bleu Belfort Montbéliard

Jeudi 20 avril, Fabienne Thibeault est à l'honneur sur France Bleu Belfort Montbéliard

Entre 18h et 18h30 Fabienne Thibeault sera au micro d'Emmanuel Sabatier. La célèbre interprète du "Monde est Stone", "Les uns contre les autres"... nous fera le plaisir et l'honneur de chanter en direct et nous présentera son dernier spectacle "Hommage à Starmania", qui aura lieu à la Maison du Peuple de Belfort le 22 avril prochain à 20h30.

Fabienne Thibeault © Getty - Getty Images

A cette occasion et tout au long de la journée des places seront à gagner...restez à l'écoute !