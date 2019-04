Retrouvez France Bleu Gironde en direct de La plage aux écrivains

A Arcachon, samedi 4 mai 2019 de 16h00 à 18h00

Les auteurs les plus en vue du moment vous attendent sur le Front de mer d’Arcachon pour la nouvelle édition de « La plage aux écrivains », samedi 4 et dimanche 5 mai 2019. Au programme : dédicaces, rencontres, séances de lecture sur le sable avec des comédiens, et buffet d’huîtres géant samedi à 12h00, proposé par les ostréiculteurs du Bassin.

Emission spéciale

Radio Partenaire de cette 15ème édition, France Bleu Gironde installe ses studios sur la plage, face au Palais des congrès d’Arcachon, et vous donne rendez-vous pour deux heures d’émission spéciale avec Philippe Vigier et ses invités, les pieds dans le sable, samedi 4 mai de 16h00 à 18h00.

30 auteurs entre notoriété et découverte !

Parmi les invités pour cette édition 2019 : Jean-Luc Aubarbier, Vanessa Bamberger, Christophe Barbier, Françoise Bourdon, Nicolas Bouzou , Carolyn Carlson, Jean Eimer, Robert Namias, Grégoire Delacourt, Guillaume Debré, Jean-Louis Debré, Thierry Illouz, Corinne Javelaud, Marianne, Maury Kaufmann, Philippe Leclercq, Didier Le Pêcheur, Murielle Magellan, Pascal Manoukian, Marie Nimier, Marie Pellan et William Lafleur, Daniel Picouly, Guy Rechenmann, Clélia Renucci, Marie Robert, Jean-Pierre Siméon, Claude Sérillon, Jean-Luc Schilling, Aurélie Valognes, Sylvie Yvert.

Pratique : Village ouvert, samedi 4 mai de 10h00 à 20h00 et dimanche 5 mai de 10h00 à 18h00. Entrée gratuite.