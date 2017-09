Retrouvez France Bleu Gironde en direct des Capucins !

A l’occasion de la Fête de la Gastronomie, France Bleu Gironde installe ses studios au marché des Capucins à Bordeaux, vendredi 22 septembre.

Vendredi 22 septembre, France Bleu Gironde vous donne rendez-vous pour une matinée spéciale en direct des Capucins, le plus grand marché de Bordeaux, de 9h00 à 13h00 !

De 9h00 à 11h00, Isabelle Wagner, chef Jésus et l’équipe de « La vie en bleu » cuisinent en direct à la radio et partagent avec vous leurs trucs et astuces et leurs meilleures recettes. Dans "Place des grands hommes" à partir de midi, Jean-Michel Plantey invite les responsables de confréries qui font la promotion des meilleurs produits du terroir girondin : Huîtres du Bassin d’Arcachon, asperges du Blayais, lamproie à la bordelaise, artichauts de Macau, bœuf de Bazas, pommes de terre d’Eysines, cannelés, vins, foie gras, etc…

A l’initiative du Ministère de l’économie, la Fête de la Gastronomie a pour ambition de célébrer le savoir-faire et l'innovation gastronomiques français. Chaque année, cette manifestation prend la forme d'une grande fête populaire, rassemblant chaque année l’ensemble des Français autour de valeurs d’échange, de partage et de découverte. Banquets, pique-niques, dégustations, ateliers culinaires, conférences, démonstrations de professionnels, marchés de producteurs... les acteurs de la gastronomie se mobilisent pour vous faire vivre trois journées toute en saveurs !

A l'occasion de la Fête de la Gastronomie, France Bleu Gironde vous offre un voyage pour 2 personnes à la découverte du marché de Rungis ! Pour jouer, cliquez ICI !