"Rêves gourmands" un livre au profit de l'association rêves.

"Rêves gourmands" de Tradition gourmande - Tradition gourmande

"Rêves Gourmands" regroupe une centaine de recettes réalisées par les artisans pâtissiers, chocolatiers et boulangers de Tradition Gourmande ainsi que 5 enfants de l'association "rêves", à qui sera reversé les bénéfices des ventes, pour aider au financement et à l'organisation de rêves d'enfants gravement malades.

Bien qu'élaborées par des artisans de renom, les recettes de ce recueil de gourmandises sont délibérément accessibles et réalisables par tous. Pour cet ouvrage unique à l'image de nos 45 amis pâtissiers, chocolatiers et boulangers, nous avons créé deux recettes signées Schmitt Chocolatier.

Les pâtissiers ayant participés à l'élaboration de "Rêves gourmands" - Photo gastronomico.fr

Préfacé par Mercotte et Jean-Luc Lemoine "Rêves Gourmands" a été mis en page par Camille Verdin, jeune graphiste et ex-enfant malade ayant bénéficié de la générosité de l'association Rêve : une journée avec un MOF pâtissier. Mercotte, célèbre critique culinaire, chroniqueuse TV et animatrice d’une émission sur France bleu. Il sera commercialisé au prix de 19,50€, une partie des bénéfices sera reversée à Rêves.

Mercotte sur France Bleu © Radio France

Ce fut une aventure et un immense bonheur pour nous et tous nos amis de partager notre passion au fil des pages de ce livre. Jérôme Schmitt

Pour une belle action, gourmande et accessible !

Le livre "Rêves Gourmands" est en vente dans les boutiques des Chocolatier Schmitt de Gérardmer et Nancy, ainsi que dans les boutiques des membres de Tradition Gourmande, au prix de 19.50€

Tradition Gourmande en Lorraine : Schmitt chocolatier ( Nancy, Gérardmer), Fabrice Dumay (Metz), Franck Kestener (MOF Chocolatier Sarreguemine).

Ou bien sur internet par ICI

Pour en savoir plus sur l'association "rêves" un petit tour sur leur site

L’association Tradition Gourmande a pour objet, de réunir des Pâtissiers, Chocolatiers, Confiseurs, Boulangers et Glaciers établis, reconnus comme faisant autorité dans leur art et faisant la promotion du savoir-faire artisanal. Tradition Gourmande permet également à ses membres de mieux se connaitre et de se rendre service mutuellement par tous les moyens, de maintenir et de propager la renommée de la Pâtisserie Française, de former et de stimuler les jeunes de la profession.