Révisez votre orthographe avec France Bleu Mayenne

A l'occasion de la dictée Lavalloise France Bleu Mayenne se propose de vous faire réviser les règles d’orthographe.

Chaque année, la dictée Lavalloise nous propose de goûter aux subtilités de la langue Francaise.

France Bleu Mayenne vous offre une session de révision avec Olivier Saul, champion de la dictée Lavalloise en 2016.

Notre professeur d'orthographe : Olivier Saul © Radio France - Philippe Guitton-Boussion

"Je vous le fais savoir"

Doit-on accorder le participe passé du verbe faire lorsqu’il est suivi d’un verbe à l’infinitif ?

Par exemple, si l’on écrit « Je les ai fait venir », met-on ou pas un s à « fait » ? pour ne plus être confrontés à ce dilemme (qui, au passage, s’écrit bien avec deux M et non avec un M et un N), sachez que dans ce cas, « fait » ne s’accorde JAMAIS.

Comme il pleuvait, on nous a fait entrer (diriez-vous « on nous a fait z’entrer » ?). De plus, dans cet exemple, il faut bien écrire « entrer » avec E R à la fin, ce n’est pas un participe passé.

Les clowns les ont fait rire : ils ont fait rire les enfants

Pour vous en assurer, essayez d’imaginer un accord au féminin :

Il a apporté de l’eau à la girafe et il l’a fait boire. On ne pourrait pas dire « il l’a faite boire ». Eh bien si ça ne s’accorde pas au féminin, il n’y a aucune raison de l’accorder au pluriel. Retenez donc que « fait » ne s’accorde pas quand il précède un verbe.

Pour une fois qu’une règle d’orthographe ou de grammaire ne souffre aucune exception, il serait dommage de ne pas l’appliquer !

Sinon, je vous le fais copier 10 fois !

"Même"

Lorsque le mot « même » suit un pronom personnel (moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles), et seulement dans ce cas, on lui accole un trait d’union :

Le président est venu lui-même

Je suis moi-même très gourmand (je précise que cet exemple est bien réel !)

Tu ne peux t’en prendre qu’à toi-même

Pour autant, attention à ne pas confondre « lui-même » et « même lui » :

Usain Bolt lui-même ne court pas aussi vite (trait d’union)

Même lui ne court pas aussi vite (pas de trait d’union)

Dans les autres cas, oubliez le trait d’union :

Nous arrivons aujourd’hui même

Je suis à l’endroit même où l’accident a eu lieu

Je vous attends ici même

Il n’a même pas eu peur

Je vous retrouve donc demain, ici même, sans faute !

"Or et Hors"

Tout le monde connaît la phrase mnémotechnique « mais où et donc or ni car » qui permet de retenir les conjonctions de coordination.

Et pourtant, très souvent, la conjonction « or » est mal orthographiée. Elle s’écrit o-r, comme le métal précieux, mais pas h-o-r-s.

H-o-r-s existe, mais il signifie « en dehors », et il est toujours suivi du mot « de », sauf dans des expressions toutes faites comme « hors-jeu », « hors concours », « hors assurance ». Pour vous en souvenir, dites-vous « de-hors, hors-de ».

Ça m’a mis hors de moi

Elle est hors de danger

Hors de nos frontières, il y a des contrées inexplorées

En revanche, quand « or » signifie cependant, il s’écrit bien en deux lettres :

Je lui ai écrit, or, il n’a pas répondu

Il était malade, or il est venu travailler

Personne n’a vu ce film, or il a obtenu un césar

On peut retenir, si on aime les bijoux, que « ce pendant vaut de l’or ».

"Presque ça"

Deux petites règles aujourd’hui qui sont quasiment sans exception :

Le mot presque s’écrit toujours en entier et sans apostrophe :

Il est presque onze heures

Ils sont presque arrivés

Nous sommes presque à Laval

Les manifestants étaient presque un million

Le seul cas où l’on trouve presque avec une apostrophe, c’est dans le mot presqu’île. Oubliez donc l’apostrophe dans tous les autres cas.

Le mot « ça », lorsqu’il signifie « cela », s’écrit avec un c cédille et surtout ne prend jamais d’accent sur le A :

Comment ça va ?

Avec ça, tu es bien avancé

Ecoute ça, tu vas être emballé !

On trouve toutefois un seul cas où le mot prend un accent, dans l’expression « çà et là » qui signifie « un peu partout », et qu’on n’emploie presque plus. Raison de plus pour bannir cet accent de nos mauvaises habitudes !

Ça sera tout pour aujourd’hui.

"Les Euros"

Cela fait près de 30 ans que l’euro est notre monnaie, et on hésite encore souvent à l’utiliser comme un mot courant. On entend ainsi : « cela coûte vingt-trois euros" sans liaison, comme si le mot ne commençait pas par une voyelle mais par un h aspiré.

Alors n’hésitez plus : dites « vingt-trois z’euros", « deux cents z’euros", ça ne coûtera pas plus cher ! Evitez toutefois « cent z’euros" (pas de s à cent), et pour ma part, je trouve que cent t’euros sonne mal à l’oreille.

Quant au pluriel de ce mot, il suit la règle commune, à savoir un s final. Dans un texte écrit, s’il y a au moins 2 €, le s s’impose, à condition bien sûr de ne pas employer cette espèce de E barré de 2 traits horizontaux.

Je vous vois venir, vous allez me dire : pourquoi ce s n’apparaît pas sur les pièces et les billets ? Il s’agit d’une décision prise par la Communauté Européenne : les marques du pluriel n’étant pas les mêmes en français, en allemand, en italien ou même en grec, il n’y avait aucune raison de donner la préférence à l’une ou à l’autre. Dans leur grande sagesse, nos têtes pensantes ont donc opté pour la solution la plus consensuelle, celle qui consiste à n’indiquer le pluriel d’aucune manière.

Mais encore une fois, ne suivez pas cet exemple, même sur vos chèques !