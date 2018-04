Profitez de cet événement pour découvrir les coulisses de la radio et bien sur faire vos emplettes, déguster de fabuleux produits de la région et vous promener en famille !

Samedi 28 avril - jour n°1

La gastronomie est à l’honneur pour cette 91ème édition de la foire de Sens.

Les auditeurs sont présents, ils en profitent pour récupérer des goodies.

Dans le studio France Bleu on se prête au jeu, venez nous rencontrer.

Comme chaque année, c'est l'heure de l'inauguration de la 91ème foire de Sens et c'est à revivre ici.

Dimanche 29 avril - jour n°2 - Les Gaulois débarquent à la foire !

Les Gaulois et les Romains s’installent le temps de la foire : du remue-ménage dans l’air ! Des villages gaulois et romains, plus de 40 figurants prennent place le long du quai Ernest Landry. Une animation qui tombe à pic et qui permet de lancer l’année des Sénons à Sens. Des ateliers ludiques et pédagogiques sont proposés aux enfants, des démonstrations artisanales, des manœuvres de légionnaires romains et une bataille quotidienne entre guerriers gaulois et romains animent les rues.

La foire de Sens, c'est aussi un camp de légionnaire fortifié avec une tente de centurion, une tente d’officier et des tentes de légionnaires au sein d’un camp fortifié. Une taverne romaine, caupona, entièrement meublée avec dégustation de mets et initiation aux jeux pratiqués par les légionnaires. Les ateliers de parfums antiques, de frappe de monnaies, de cuisine, tissage et de travail du cuir.