Robert Charlebois à Bobino

Auteur-compositeur, musicien et interprète québécois, Robert Charlebois est devenu en 50 ans de carrière une figure emblématique de la chanson francophone.

Tout au long de sa carrière, il a reçu de nombreux prix et distinctions qui témoignent de la reconnaissance de ses pairs et de la qualité de ses milliers de spectacles et de sa trentaine d’albums.

Il remonte sur scène pour un concert Rockoustique accompagné de cinq musiciens afin de reprendre ses plus grands classiques. Charlebois, une icône à la voix unique !