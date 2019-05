Roche-la-Molière se transforme en musée à ciel ouvert pour la 5ème édition du festival du street art

Roche-la-Molière, France

Ce week-end, le festival SAFIR pour street Art Festival in Roche s'installe à Roche-la-Molière. Du vendredi 24 mai au dimanche 26 mai des artistes vont peindre et colorer des bâtiments de la commune. 9 artistes sont d'ores et déjà annoncés, le Péruvien Yandy, parrain de cette 5ème édition du festival est particulièrement attendu.

Avant le festival il n'y avait rien ici" Baptiste un habitant de Roche-la-Molière

L'un des endroits à ne pas manquer c'est le secteur de l'école du Pontin. C'est à cet endroit qu'il y aura le dessin du Péruvien Yandy mais aussi le graffiti d'Azote. Dans ce quartier, les habitants sont heureux. Peguy vient d'aller chercher ses enfants de l'école "ils sont ravis de voir ces fresques. On sort de la maison et on a ce paysage, c'est une belle initiative de la ville" dit la maman. "C'est surprenant même si ça fait quelques années que le festival est organisé, à chaque fois c'est très beau" poursuit son mari Hugues. Cartable sur le dos Noémie est ravie "tous les ans ont a hâte de découvrir les nouveau dessins, ça nous apportent de la joie. Avant le festival il n'y avait rien ici, c'était triste" explique-t-elle.

Les quartiers principaux du SAFIR :

Centre-ville

Côte Durieux

Pontin Beaulieu

Yandy, le parrain du festival en plein travail © Radio France - Fabrice Hawkins

L'oeuvre de l'artiste stéphanois Azote © Radio France - Fabrice Hawkins

La mouche colorée de Ama © Radio France - Fabrice Hawkins