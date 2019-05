Rock Fest un max de bruit du 10 au 12 Mai au Théâtre de Verdure de Nice avec France Bleu Azur

L’association 1 Max De Bruit et la Mairie de Nice avec le concours de la Métropole vous présentent la 7ème édition du Rock Fest pendant 3 jours

16 groupes, 1 DJ, une armée de techniciens et de bonnes volontés, tous bénévoles pour vous offrir le plus beau des festivals au profit de l’association HANDISUB qui s’attache à faire pratiquer la plongée sous-marine aux enfants handicapés...



Au programme le Vendredi 10 Mai : - BLOOD SUGAR (RHCP) - MEXICOLA (Queens of the stone age) - SOLDIER SLIDE (System of

a down) - FURIOUS MIND (RATM)



Samedi 11 Mai : - YUZU (compos) - DEAD PISTOLS (Sex Pistols) - 4 HORSMEN (Metallica) - LGG (Trus) - SONS

OF SNAKE (Withsnake) - WOAOW (Philippe Paradis project) - WAR MACHINES (AC/DC)



Dimanche 12 Mai : - MARE IMBRIUM (compos) - THE WHERE (The Who) - THE OTHER VOICES (The Cure) -

PULSE (Pink Floyd) - AEROBIRDS 98 (Aerosmith)

Rock Fest un grand moment de musique et de solidarité à vivre avec France Bleu Azur