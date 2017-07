Roeschwoog, élu plus beau village d'Alsace par les auditeurs de France Bleu Alsace

Tout au long de l'année, Guy Wach vous fait découvrir les plus beaux villages d'Alsace et c'était aux internautes et auditeurs de France Bleu Alsace de voter pour celui qui remporterait le prix France Bleu. L'heureux élu 2017 est Roeschwoog.

Roeschwoog, 2 300 habitants, situé dans le Ried au nord de Strasbourg, un village ancien avec de grandes et belles maisons. Guy Wach vous a fait découvrir cette commune du 6 au 10 mars 2017 dans son émission "le plus beau village d'Alsace". Michel Lorentz en est le maire et il nous explique les atouts de sa commune.

Ce samedi 1er juillet 2017, France Bleu Alsace sera en direct de la commune de 10h à 12h30. Roeschwoog qui a remporté l'adhésion des nombreux votants pour élire ce plus beau village France Bleu.

La Mairie de Roeschwoog devant laquelle trônent deux sphinx - kl.mo / Wikimedia Commons

Devant la mairie, deux sculptures étonnantes trônent sur leur socle en pierre. Ce sont deux sphinx, inspirés de la campagne égyptienne de Napoléon Bonaparte et sculptés par un admirateur. Autres bâtiments remarquables à Roeschwoog, la mairie qui est une maison de maître de style baroque rhénan et l'église Saint Barthélémy. Rœschwoog possède également des ouvrages de la Ligne Maginot et est le point de départ d'un sentier de randonnée suivant le plus fidèlement possible la ligne Maginot jusqu'à Bitche sur un parcours long de 100 kms.