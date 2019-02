Roland Magdane au Palais des congrès du Futuroscope

L'humoriste revient en Poitou, plus "déjanté" que jamais.

"Déjanté !" est d'ailleurs le titre de son nouveau spectacle qui nous promet "90 Minutes d’eclats de rire non stop !".

Si les personnages des précédents spectacles font leur retour, on y retrouve aussi de nouvelles lettres avec pépé et mémé ainsi que de nouvelles situations de la vie de tous les jours. Le tout passé sous le microscope et le regard acéré de Roland Magdane.

Rendez-vous

Samedi 16 février 2019

Chasseneuil-du-Poitou

Palais des Congrès du Futuroscope

