C'est un rendez-vous annuel dans la ville de Saint Junien en Haute-Vienne: la fête des camions, de collections, décorés ou même ... de course ! Ce weekend il est possible de les admirer à l'arrêt ou en pleine action sur le circuit, sensations fortes garanties !

Saint-Junien, France

La capitale du gant va devenir le temps d'un weekend la capitale du camion. Comme chaque année Saint Junien célèbre les poids lourds de tous poids et de tous poils ! L'occasion pour les passionnés ou les curieux de découvrir cette univers et notamment son sport mécanique : le camion cross.

Beaucoup de bruit, beaucoup de poussière et des images impressionnantes, le camion-cross est l'attraction du week-end. A l'occasion de la fête du camion, Saint Junien accueille la 4ème manche de la coupe de france de ce sport méconnue.

Entre bitume et poussière les pilotes de camions s'affrontent ce samedi et ce dimanche sur le circuit de Saint-Junien pour la coupe de France de Camion Cross. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Sur près d'un kilomètre les conducteurs de la France entière s'affrontent sur le bitume mais surtout sur la terre brute pour le plaisir des petits et grands. "Je pense que dans les cabines ils ne doivent pas avoir froid et ça doit secouer" plaisante Nadia, venue de Creuse avec ses deux filles.

Connaisseurs ou simples curieux, tous sont d’accord: le #CamionCross est un sport automobile hors-norme et impressionnant 👌Ce week-end à #SaintJunien a lieu un bout de la coupe de France à l’occasion de la #FeteDuCamionpic.twitter.com/kOdtgW8847 — DelphineMarionBoulle (@DelphineMarion) September 1, 2018

Un peu plus loin René, lui, admire ces "pilotes chevronnés" "C'est très impressionnant, on voit que les gars ont l'habitude ! " explique-t-il alors que les camions se précipitent dans le virage serré et dans la poussière sous les yeux du public.

Pompiers et militaires au rendez-vous

Eux sont propres et brillent sous le soleil : 6 camions de pompiers de collection sont présents. C'est l'association l'Autopompe qui les a amenés depuis la Charente mais ils ne sont qu'une petite partie de la collection qui compte près de 45 véhicules. "On achète ces camions au prix de la ferraille puis on restaure la peinture, la carrosserie, la mécanique, parfois il faut même retrouver un moteur ! " explique le passionné. Grâce à lui, tout au long du weekend petits et grands peuvent découvrir et monter dans ces petits bijoux de l'histoire automobile.

Militaire et pompiers sont au rendez-vous ce weekend à Saint-Junien © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Si les camions rouges attirent le regard, ils ont, face à eux, une petite concurrence: celle de l'armée. C'est l'arme du train, spécialisée dans la logistique qui vient présenter les engins terrestres qu'elles utilisent au quotidien. "Il y a un véhicule de dépannage, un véhicule polyvalent, porteur, un land cruiser remastérisé pour nos besoins, deux motos utilisées en convois et un VAB un véhicule blindé" détaille Wilfried, mécanicien dans l'armée.

Des camions devant lesquels Tom, reste bouche bée. Le petit garçon rêve de rentrer dans l'armée alors forcément, difficile d'avoir un préféré: "ils sont tous beaux, ils sont grands, impressionnants" explique-t-il, avant de poursuivre "Plus tard je veux pouvoir conduire un char"

S comme Spiderman ou Starmania

Fête du camion oblige, certains chauffeurs sont venus présenter des camions un peu spéciaux, décorés et personnalisés. On retrouve ainsi Johnny, Marilyn Monroe ou encore Spiderman en grand format sur les cabines des engins.

Plusieurs dizaines de camions décorés et personnalisés sont à admirer tout ce weekend à Saint-Junien © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Les spécialistes reconnaîtront également les portraits Michel Berger et Daniel Balavoine, respectivement compositeur et interprète phare de la comédie musicale Starmania. Mais ce samedi c'est bel et bien Johnny Hallyday qui est à l'honneur. Plusieurs camions arborent la star française décédée en décembre dernier. L'idole des jeunes a même participé malgré lui à la course de Camion Cross, peint fièrement sur l'arrière d'un des participants.

difficile de manquer Michel Berger et Daniel Balavoine ce weekend à Saint-Junien sur ce camion dédié à la comédie musicale Starmania © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Pendant que les derniers poids lourds prennent place dans un concert de klaxons, certains ont les yeux tournés sur des bolides géants: des camions américains. "Ils sont brillants, ils sont éblouissants, étincelants même ! " s'exclame Gérard qui ne peut s'empêcher de remarquer la taille de ces poids lourd "Ils sont géants, bien plus grands que ceux que l'on voit par chez nous !".

Les camions américains éblouissent le public lors de la fête du camion de Saint Junien ce samedi. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

De collection, décorés ou en pleine course il est possible d'admirer les camions danns tous leurs états tout au long du weekend à Saint-Junien.

Programme : ce samedi soir a lieu un feu d'artifice pour célébrer les 26 ans de l'évènement, demain dimanche auront lieu les finales de la 4ème manche de la coupe de France de Camion Cross.