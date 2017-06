Saint-Lô "Capitale de la musique" le 21 juin

"Saint-Lô capitale de la musique, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité" assurent les organisateurs. La ville de Saint-Lô, associée à la salle de musiques actuelles Le Normandy, propose une fête de la musique 2017 de grande ampleur.

Carte blanche aux festivals : les associations Art Plume (Les Hétéroclites), Au Son d'Euh Lo, Chauffer dans la Noirceur, et la Maison du Son (l'Oreille du Marais) proposeront chacune à un artiste coup de cœur de se produire sur l'une des deux scènes situées place Général de Gaulle. Au programme Audiofilm, The Eternal Youth, 9MW, et Surboum Torride. Au même moment une scène ouverte accueillera des artistes régionaux : Romain Camille, Alain Briant, Nietzsche on the Beach, et l'école de musique de Saint-Lô.

Audiofilm, programmé place de Gaulle par Art Plume

Une invitation à flâner dans tout le centre-ville : Trois scènes thématiques seront proposées au public, avec rue Docteur Leturc les jeunes pousses de l'école de musique, les chorales dans la salle Allende, et le Studio Urban Dance et le Creuset de la Danse rue Torteron. Les bars et restaurants accueilleront également de nombreux artistes.

Faada Freddy et AB Tentet sur la plage verte

Groupe bien connu dans la région dans les années 90, le collectif AB a fait un retour gagnant sur la scène saint-loise en décembre dernier au Normandy. AB Tentet se retrouvera en ouverture de soirée sur la scène de la plage verte à partir de 19h30, et nous régalera de ses compositions funk teintées new-soul.

Faada Freddy en concert : Il a soulevé l'enthousiasme de personnes aussi différentes que Zaz, Lenny Kravitz, Bernard Lavilliers ou Nagui. Partout où il passe Faada Freddy enchante avec sa personnalité génreuse et surtout sa voix exceptionnelle. Sa musique, xomposée sans autre instrument que la voix et les percussions corporelles, est un subtil mélange des harmonies vocales d'un Bobby McFerrin et de mélodies pop avec un timbre de voix à la Otis Redding.

France Bleu Cotentin, radio partenaire de la Fête de la Musique, sera en direct de ses locaux de Saint-Lô de 9h à 19h avec de nombreux invités : François Brière, maire de Saint-Lô, Valentin Goëthals adjoint au maire en charge de de la stratégie et du marketing territorial, pour parler de la Fête de la Musique et de L'été fait son cinéma, Laurent Enguehard, adjoint au maire en charge de la vie associative, du tourisme et du numérique, pour la Fête de la Vire, Nathalie Hédou de Manche Terroirs pour les Virées du Terroir, Yann Adam, directeur du Pôle hippique pour le Normandie Horse Show, Robert Blaizeau directeur des musées de Saint-Lô pour les expositions et ateliers d'été, Nicolas d'Aprigny directeur du Normandy pour la programmation de la scène de la plage verte, et Laurent Morice, programmateur de Chauffer dans la Noirceur pour la programmation des scènes de la place de Gaulle, et bien sûr de nombreux musiciens qui viendront jouer en direct. Rendez-vous dans nos locaux, place de Gaulle avec toute l'équipe : Valoris, Gilbert Guerrand, et Stéphanie Mounier.