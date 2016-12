Saint-Palais: une expo Lego à découvrir pendant les Fêtes

Pendant dix jours, les fans de Lego se retrouvent à Saint-Palais-sur-Mer à côté de Royan. L'univers Star Wars ou encore le Transbordeur de Rochefort sont exposés jusqu'au 27 décembre. Des oeuvres uniques montées de toute pièce par une poignée de passionnés.

Ils sont une vingtaine dans les Deux-Charentes. On les appelle les AFOL, comprendre "Adult fan of Lego". Yann en fait partie, ce Saint-palaisien est passionné de Lego depuis quarante ans. Avec son groupe d'amis, il a reconstitué, entre autres, l'univers Star Wars, des scènes du Moyen-Age mais aussi et c'est la nouveauté cette année: le pont transbordeur de Rochefort et ses 5680 pièces. Un modèle réduit qui a nécessité un an et demi de travail pour le réaliser. Et pour se rapprocher au plus près de la réalité, il est même mécanisé. Des oeuvres introuvables dans le commerce: "On achète les pièces individuellement pour ensuite créer une histoire. On laisse parler notre imagination".

Il a fallu plus d'un an pour réaliser le transbordeur de Rochefort © Radio France - Nathan Mergy

Des pièces amenées par bloc

On trouve aussi une reconstitution en Playmobil de l'une des scènes du film Les Sentiers de la Gloire, signé Stanley Kubrick. Toutes les pièces ont été amenées séparément, par bloc. "Un travail minutieux qui prend beaucoup de temps", reconnait Yann. Après l'Hermione version miniature l'an dernier et le Transbordeur cette année, ce commerçant a une autre idée : Fort Boyard. En attendant, il se prépare à participer au prochain salon du jouet, le plus grand d'Europe, organisé à Londres. Avec un objectif ensuite: ouvrir son propre musée du Lego en Charente-Maritime.

Yann rêve d'ouvrir un musée du Lego en Charente-Maritime © Radio France - Nathan Mergy

Cette exposition est visible jusqu'au 27 décembre, de 10 à 19 heures au cinéma Le Surf de Saint-Palais-sur-Mer.