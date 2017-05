Sainte-Mère-Eglise fête le 73e anniversaire du débarquement - Du 2 au 6 juin

Du 2 au 6 juin 2017, Sainte-Mère Eglise se prépare à célébrer le 73e anniversaire du débarquement en Normandie. Un programme complet associant les incontournables, comme le camp Géronimo ou le parachutage de la Fière, à de nombreux rendez-vous festifs, concerts, défilés...

C'est gratuit ! A noter, tous les concerts et animations sont en entrée libre et gratuite.

Vendredi 2 juin. Evénement insolite à Foucarville avec un concert de jazz donné sur un bunker. Le groupe "Jour de jazz" interprétera des morceaux français de l'après-guerre et des titres du Chicago des années folles. Rendez-vous à 20h45

Samedi 3 juin. Hommage aux vétérans américains avec le Parade Memorial Day à Sainte-Mère-Eglise de 14h à 18h. 300 musiciens et artistes se produiront sur scène de 14h à 16h, puis défileront de 16h45 à 18h. Parmi eux, vous pourrez applaudir le Belair High School Marching Band, et The Lake Highland Academy Singers, d'Orlando. Les concerts reprendront sur la scène couverte de la place de l'église à partir de 20h30, avec les Dénicheurs, un groupe de chanson française des années 30-50, et le groupe américain Tildon Krautz. Folk américain et bluegrass au programme.

Dimanche 4 juin. A 11h, premiers parachutages sur le site de la Fière avec la participation de Liberty Jump et Round Canopy Parachuting Team (100 parachutistes), puis à 13h parachutage militaire avec 10 avions et 600 parachutistes de différentes nations. A 15h, la scène de la place de l'église de Sainte-Mère accueillera la comédie musicale "Et si on construisait la paix ensemble" avec les lycéens de la section musicale de Gisors. A partir de 15h30, le groupe Wasboard Compagnie (jazz, swing, et chanson française) déambulera en ville. A partir de 20h30, les meilleurs chanteurs amateurs pourront participer à un grand radio crochet sur le thème "chansons du répertoire des années 40/50". Inscriptions en mairie ou directement au podium. Contact 02 33 41 31 18. A partir de 22h, concert événement avec le groupe Minor Swing et son répertoire tzigane, jazz, latino. La soirée se terminera par l'incontournable feu d'artifice aux environs de 23h30.

Lundi 5 juin. Pique-Nique Normandy Day, de 12h30 à 14h alors que le groupe The Wheel Caps (rockabilly et succès des années 50) se produira sur la scène couverte.

Mardi 6 juin. Pour clore ce programme de festivités, le choeur du coutançais Cosedia Cantabile se produira en l'église de Sainte-Mère à partir de 20h30.

France Bleu Cotentin en direct. Samedi 3, venez nous retrouver en direct de la place de l'église avec de nombreux invités, de 11h à 12h30, puis de 14h à 16h