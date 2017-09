Saison Culturelle de la ville d’Eysines 2017-2018

Découvrez la programmation culturelle de la ville Eysines et gagnez vos invitations pour les spectacles de cette saison 2017-2018 en écoutant France Bleu Gironde !

C’est reparti pour une nouvelle saison de spectacles à Eysines au théâtre Jean Vilar, la salle du Vigean, le cinéma Jean Renoir, le château Lescombes et la médiathèque Jean Degoul ! Au programme : Le Festival des arts mêlés (cirque et arts de la rue), Carmen Maria Vega en concert d’ouverture, des contes musicaux et spectacles jeune public, de la danse, du théâtre d’improvisation ou encore de l’humour avec Chris Esquerre ou du blues avec Lucky Peterson dans un tribute to Jimmy Smith à ne rater sous aucun prétexte.

Découvrez le programme complet de la saison 2015-2016 en cliquant ICI

Réservez vos places en ligne en cliquant ICI !

Nouveauté : Cette année, la carte « culture » et la carte « sport » fusionnent ! La nouvelle carte culture/sport s’adresse aux jeunes Eysinais de 3 à 18 ans qui pratiquent un sport et/ou une activité culturelle à Eysines. Cette carte permet désormais de bénéficier d’une réduction sur le prix de votre cotisation et de tarifs préférentiels sur les spectacles de la saison culturelle et les activités CAP 33.