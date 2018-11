Salon Auto-Moto Classic, le nouveau rendez-vous des amateurs auto-moto à Metz Expo

Nouveau rendez-vous des passionné.e.s, amateurs.trices ou collectionneurs d'autos et motos de collection, Auto-Moto Classic se déroulera à Metz Expo du 23 au 25 novembre prochains. Emission en direct et grand concours photo avec France Bleu Lorraine sont au programme !

Organisé avec le concours de l'Automobile Club Association, découvrez la première édition du Salon Auto-Moto Classic du vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2018 à Metz Expo.

Sur près de 22 000m², le salon réunira plus de 300 véhicules, plus d'une centaine d'exposants ainsi que plusieurs clubs du Grand Est qui proposeront différentes expositions, ventes de véhicules et pièces détachées, des animations sont également prévues pendant ses 3 jours.

Emission en direct et grand concours photo

Pour l'événement, France Bleu Lorraine vous propose une émission en direct depuis ce grand salon, vendredi 23 novembre de 16h à 19h, présentée par Nicolas Bill.

Grand concours avec France Bleu Lorraine

Participez à notre grand jeu concours en réalisant un selfie devant la Méhari et vous remporterez peut-être votre stage de pilotage multi-volant sur le circuit Géoparc de St Dié des Vosges.

Pour participer, envoyez vos photos par mail à l'adresse suivante : concoursfrancebleulorraine@radiofrance

Avec notre partenaire Géoparc, circuit à St-Dié-des-Vosges

Au programme du Salon Auto-Moto Classic

Exposition Lorraine Dietrich : la plus grande d'Europe avec 27 véhicules d'exception

Expo Lorraine Dietrich - ©automoto-classic.com

Exposition "20 ans d' endurance moto "

" Temps Fort : mise en scène d'un départ de course de motos d'époque et projections de films d'époque.

et projections de films d'époque. Expo souvenir : 11 voitures de marques disparues

Reconstitution d'un hôpital de campagne par l'association Fensch Militaria

par l'association Fensch Militaria Espace avec Alpine de Mauro Bianchi et séance de dédicace vendredi et samedi

en savoir plus L'actualité automobile

Mauro Bianchi - ©automoto-classic.com

Stands de motos et autos des années 1980-90 en collaboration avec Youngtimers Magazine

des années 1980-90 en collaboration avec Youngtimers Magazine Expo Les Belles Italiennes : Alpha Roméo, Maserati et autres Ferrari venant du musée de Mulhouse

: Alpha Roméo, Maserati et autres Ferrari venant du musée de Mulhouse Exposition "L'Extraordinaire Histoire de Honda"

La marque Honda a 70 ans ! - ©automoto-classic.com

Soirée de gala "L'art de vivre à l'italienne" samedi 24 novembre avec expo, spectacle et dîner gastronomique. Plus d'infos en cliquant ici.

Retrouvez le programme complet du salon