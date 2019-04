Salon Bio and Co avec France Bleu Lorraine à Metz Expo

France Bleu Lorraine vous fait gagner des places pour la 6ème édition du Salon Bio and Co du 12 au 14 avril 2019 Centres des Expositions de Metz Grigy.

Salon Bio And Co à Metz Expo

Metz, France

Cultivez votre écologie ! Le parc des expos de Metz accueillera la 6ème édition du Salon Bio&Co les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 avril 2019, tous les jours de 10h à 19h.

160 exposants rassemblés sur 6000 m² / 14 Villages pour toutes les tendances de la bio : - Se régaler avec les Gourmandises sucrées (Pains et gâteaux, fruits secs, chocolats et confiseries, miels et pains d'épices) et salées (Terrines, saucissons, fromages, olives et huiles, pestos, tartinades, condiments et épices, poissons fumés), auprès des Viticulteurs bio (Alsace, Bordeaux, Beaujolais), des Producteurs, ou à l’espace Restauration Authentique.

Salon Bio And Co

Des animations pour petits et grands...

10 ateliers, animations et démonstrations attendront petits et grands sur le salon : ateliers de cuisine, mandalas à colorier, ateliers de massages des mains, réflexologie plantaire, shiatsu-do, séances de toucher, exposition de dessins humoristiques, atelier de fabrication de meubles en carton récupéré, initiation à la vannerie d’osier, démonstrations de Falun Gong…