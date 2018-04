Le Salon Bio&Co de Metz rencontre un succès jamais égalé en Lorraine, il devient désormais le rendez-vous du Bio au printemps ! Rencontre avec les exposants, ateliers et animations, conférences vous attendent : rendez-vous du 13 au 15 avril à Metz Expo pour les découvrir.

Grand marché du bio et du bien-être

Le Salon Bio&Co se tiendra du 13 au 15 avril à Metz Expo pour une 5ème édition avec toujours plus d'exposants, d'animations et de conférences mais où le but premier reste le même : informer un public encore plus large sur l'alimentation, la santé, l'écologie et une consommation responsable et respectueuse de la planète.

L'occasion unique de s'informer auprès de plus de 140 exposants, tous spécialistes dans leur domaine, et à travers un programme de 90 conférences sur l'alimentation, la santé et l'environnement. Salon Grand Public, cette manifestation s’engage avec force et conviction pour la préservation de l’environnement et le respect des consommateurs.

Plus de 140 exposants 100% BIO régionaux et nationaux, rigoureusement sélectionnés et repartis selon des villages thématiques (gourmandises; bien-être; made in local...)

Des animations et démonstrations : enfants, cuisine, osier, peintures, cosmétiques, compost...

3 restaurants biologiques et un kiosque à boissons

Des ateliers et conférences : ateliers de création de meubles en carton ou bien d'initiation à la vannerie, démonstrations en construction bio ou encore des conférences sur l'habitat écologique, l'alimentation saine seront proposés aux visiteurs. Programme complet à retrouver ici.

