Salon Car Entr'aid Amiens

SALON CAR ENTR'AID : l'événement caritatif de l'automobile de collection et de prestige

L'association CAR ENTR'AID, organisatrice de l'exposition solidaire de véhicules de collection et de prestige, fait son retour comme chaque année à Amiens, le :

Samedi 1er et Dimanche 2 Avril 2017 Au Lycée St Riquier - St Acheul d'Amiens

Venez voyager dans le temps, partager votre passion ou découvrir le monde de la voiture ancienne et de prestige lors de notre Salon. Notre manifestation consiste, comme vous le savez, à organiser un évènement agréable, festif, convivial et qui rassemble deux esprits, qui sont aujourd'hui les valeurs de l'association CAR ENTR'AID :

L'Amour et la Passion des véhicules de collection et de prestige, et l'Esprit Caritatif faisant appel à la générosité et à la charité.

SALON DE L AUTOMOBILE © Maxppp - Alexandre MARCHI

Le Salon CAR ENTR'AID a pour but de récolter des fonds pour les enfants hospitalisés du CHU Amiens-Picardie, à travers l'intervention du clown Dr Micky dans les services de pédiatrie.

Les animations :

De nombreuses animations rythmeront la vie du salon tout au long de ce magnifique week- end, permettant ainsi aux visiteurs de vivre des expériences automobiles. Au programme :

- Balade avec la voiture de votre choix dans l’agglomération Amiénoise ; tours en voitures de course sur une piste extérieure ; démonstrations de réparation, d’entretien, de réalisation de contrôle technique sur les véhicules de collection ; stands de voitures miniatures, d’habits d’époque, de jeux picards, de restauration, ou encore de viennoiseries et de nombreuses surprises vous attendent...

Les infos à savoir :

L’évènement se déroulera au sein de l’Ecole-Collège-Lycée St Acheul-St Riquier d'Amiens ; Le samedi 1er Avril 2017 de 14h à 18h et le dimanche 2 Avril 2017 de 10h à 17h sans interruption.

L’entrée sera au tarif de 3 € et gratuite pour les moins de 10 ans.

Pour les équipages de véhicules de collection et de prestige, parking et entrée gratuits, ainsi que des repas à tarifs préférentiels !!! (Possibilité de réserver un espace club).

Les chiffres clés du Salon 2016 :

Plus de 500 véhicules ont été exposés tout au long du week-end ; Plus de 5 000 passionnés réunis ;

4 500 € remis au Dr Micky le clown en 2016 ;

Plus de 15 000 € récoltés pour les enfants hospitalisés en 5 éditions.

(Site internet : carentraid.com / Mail : carentraid@gmail.com / Tel : 06.84.71.21.30)