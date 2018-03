France bleu Picardie vous invite au salon chasse pêche et équitation samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 à Mégacité Amiens.

Les passions « NATURE » sont de nouveau à l’honneur à MEGACITE !

Le 4e GRAND RDV CHASSE, PECHE, EQUITATION est désormais prêt à ouvrir ses portes le 24 et 25 mars prochain ! Chaque année, c’est en moyenne 7 500 visiteurs qui arpentent les allées de cet événement dans lesquelles plus de 70 exposants du département présentent leurs spécialités, leurs promotions et leurs animations. Sur un formidable terrain d’exposition indoor de près de 6.000 m², le 4ème GRAND RDV CHASSE, PECHE, EQUITATION est aujourd’hui la plus grande vitrine de notre département. Il offre une véritable parenthèse dans le calendrier de ses trois passions.

C’est le moment idéal de se retrouver dans cette ambiance Conviviale, familiale et ludique.

Affiche chasse pêche et équitation © Radio France - Mégacité Amiens

Les temps forts

Les enfants, déjà pêcheurs ou pas encore, pourront découvrir et tout savoir sur l’anatomie des différents poissons de nos étangs et rivières et pourront commencer à s’entraîner au lancer grâce à un espace de simulation de lancer mis en place par la Fédération. La Fédération de la pêche a baptisé sa nouvelle mascotte : Gloops, un poisson aux gros yeux, dynamique et souriant !

Gloops sera pour la 1re fois à AMIENS sur le 4e GRAND RDV CHASSE, PECHE, EQUITATION pour rencontrer tous les enfants de l’événement

Gloups © Radio France - Fédération Nationale de la Pêche en France

• 21 box à chevaux • 350 m² de carrière de sable pour l’espace « poney club » • 500 m² de carrière de sable avec 20 spectacles / jour

Pour la 1re fois, les Echos de Laboissières participeront à la fête ! Habitués aux événements de grandes ampleurs notamment en Bavière, le groupe viendra à la rencontre des visiteurs du 4ème GRAND RDV CHASSE, PECHE, EQUITATION. Deux jours de déambulation dans une ambiance encore plus conviviale !