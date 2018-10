C'est le plus grand rendez-vous de collectionneurs de la région Ouest et l'un des plus importants de France.

Pendant 2 jours, le salon Collection Passion réunit, sur 12000 m², les collectionneurs et passionnés de cartes postales, timbres, monnaies, livres, fèves, figurines diverses…

Plus de 40 expositions classiques, insolites, curieuses ou prestigieuses.

Plus de 1000 mètres de vente d’objets de collection tous types.

Plus de 1000 m² de belle brocante et antiquités.

Écouter l'interview de Christian Dudognon, l'un des organisateurs de Collection Passion Copier

Rendez-vous

Poitiers

Parc des expositions

Samedi 3 novembre 2018 : de 9h à 18h

Dimanche 4 novembre 2018 : de 10h à 18h

Entrée 5€ (gratuit pour les – de 18 ans)

Parking gratuit