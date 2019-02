Salon de l’arme ancienne à Poitiers

Véritable référence dans son genre, le salon de Poitiers est un rendez-vous incontournable pour les collectionneurs.

Organisé par l’Association des collectionneurs d’armes et d’uniformes du Poitou, ce salon accueille près de cent exposants (armuriers, marchands, particuliers) venus de toute la France, et même de Pologne, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique ou encore de Russie.

L'occasion de découvrir des armes et uniformes de toutes les époques et de toutes les régions du monde, comme par exemple des armes de l’époque napoléonienne, du Moyen Age, et même des sabres japonais.

Parmi les invités, le coutelier Pascal Renoux (meilleur ouvrier de France et spécialiste des couteaux de chasse et de pêche).

Rendez-vous

Salon de l’arme ancienne et de l’uniforme

Dimanche 24 février 2019

Poitiers

Parc des expositions (Hall B)

De 8h à 17h