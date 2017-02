Salon de l'Habitat au Parc Expo L'Atraxion

Du 10 au 12 Mars 2017, l’Habitat est à l’honneur au Salon de l’Habitat organisé au Parc Expo L’AtraXion de Belfort Andelnans ...

Ce salon proposera des solutions concrètes en matière d’énergies renouvelables, chauffage, isolation, climatisation, traitement de l’eau et de l’air, éco-constructions, fermetures, pompes à chaleur, développement durable… Il réunira sur un même lieu plus d’une centaine d’exposants de l’Est de la France, qui proposeront aussi des conseils et des équipements, des installations, des prestations visant l'économie et la performance énergétique, le respect de l'environnement, la production et la distribution d'énergie pour l’habitat.

Notre partenaire ESPACE INFO ENERGIE, organisera chaque jour durant une heure, sur l’Espace Conférences, un QUIZZ, afin que le visiteur puisse tester ses connaissances, de manière ludique, et s’informer sur les bonnes questions à se poser en isolation, et celles à se poseravant de construire ou d’acheter.

A gagner, un économiseur d’eau !

Le salon accueille également le cabinet COURTIM stand n°45, courtier en prêt immobilier. Un conseiller tiendra deux conférences par jour, samedi 11 et dimanche 12 Mars, afin d’expliquer, entre autres, aux visiteurs comment devenir propriétaire à moindre coût, et comment réaliser des économies sur un prêt immobilier existant.

Comme chaque année, l’accent est mis sur les produits innovants dans tous les domaines de l’habitat. Les visiteurs pourront faire le plein d’informations innovantes dans des domaines aussi variés que l’énergie, les matériaux, la décoration, etc …Retrouvez également notre célèbre magicien, Eric Borner, qui pendant 3 jours déambulera en close up dans les allées du salon, afin de vous épater comme il a le don de le faire !

Le Salon de l’Habitat de Belfort Andelnans, le rendez-vous parfait pour mieux construire, aménager, rénover, et décorer…

liste exposants :

Avec France Bleu Belfort Montbéliard ....