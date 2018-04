Salon de la Chasse et de la Pêche à Carneville les 19 et 20 mai

Par Marie-Brigitte Leflot, France Bleu Cotentin

La 2ème édition du Salon de la Chasse et de la Pêche aura lieu les 19 et 20 mai 2018 dans le parc du château de Carneville entre Cherbourg-en-Cotentin et Saint-Pierre-Eglise dans la Manche.