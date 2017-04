Salon de la Chasse et de la Pêche à Martinvast

La 2ème édition du Salon de la Chasse et de la Pêche aura lieu les 20 et 21 mai 2017 dans le cadre bucolique du parc de château de Martinvast près de Cherbourg-en-Cotentin dans la Manche.

En 2016, près de 10 000 visiteurs avaient parcouru les allées du Parc Floral de Martinvast, classé à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques : Un cadre d'exception pour une manifestation à vocation familiale.

Sur le Salon de la Chasse et de la Pêche 2017, vous attendent plus de 30 exposants, avec du matériel de chasse, de pêche, tout pour vos activités équestres et vos sorties "nature".

Le Salon de la Chasse et de la Pêche est un évènement familial:

De nombreuses activités sont prévues : Des initiations à la pêche, au tir à l'arc, des balades en calèche ... pour les enfants. Des spectacles équestres, une messe de St Hubert, des trompes de chasse, des séances de confirmation de chiens, de la chasse à l’arc et un spectacle de fauconnerie … pour toute la famille .

Le Salon de la Chasse et de la Pêche en pratique :

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 au Château de Martinvast, Domaine de Beaurepaire (50 690) à 10 kilomètres de Cherbourg-en-Cotentin. Samedi et dimanche de 10h00 à 19h00.

Tarifs: 5€ la journée / 7€ le Pass 2 jours / Gratuit pour les -12ans. Restauration sur place.