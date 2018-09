Labellisée « Ville et Métiers d’Arts » en 1995, Caudry organise le Salon des Arts au Pôle Culturel

Très attendue chaque année, cette manifestation attire plus de 4000 visiteurs.

C’est une manifestation gratuite, accessible à tous publics, qui permet durant une semaine complète, de valoriser l’art et les talents de nombreux autodidactes , d’amener des publics scolaires qui peuvent dialoguer avec les exposants et c’est surtout un lieu d’échanges et de rencontres artistiques et culturelles .

Un salon où le savoir-faire artistique de nombreux autodidactes prend une grande dimension avec un public nombreux.

Si l’art est né dans la rue, il est abrité du 22 au 30 septembre au Pôle culturel de Caudry en partenariat avec France Bleu Nord

Gratuit : Ouverture au public tous les jours de 15 h à 19 h (samedi et dimanche compris) .

Exposition organisée par la Ville de Caudry et des bénévoles passionnés, membres de l'Office Municipal de la Culture, désireux de montrer que l'Art s'exprime dans la Cité de la Dentelle

Quelques aperçus de l'édition 2018.

- Salon des Arts Caudry

- Salon des Arts Caudry

- Salon des Arts Caudry

- Salon des Arts Caudry

- Salon des Arts Caudry

- Salon des Arts Caudry

Infos + ICI salon-arts-caudry.