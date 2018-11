Découvrez de manière attrayante et vivante le savoir-faire et les techniques des métiers de l’artisanat et de la gastronomie au travers de dégustations et démonstrations.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Paca - délégation des Alpes de Haute Provence, en partenariat avec DLVA, propose les 24 et 25 novembre 2018, le premier Salon des Arts et Gourmandises à Manosque.

Un salon régional qui regroupera les artisans de cinq départements de la région PACA. 19 artisans représenteront la gastronomie et 35 l’art avec les métiers suivants représentés : bijouterie, couture, stylisme, tissage, décoration, création d’objets, métiers du bois, faïence, céramique, poterie, ferronnerie, maroquinerie, luthier, tapissier, peinture, mosaïste, sculpteur, photographe, ainsi qu’un stand répar’acteur.

Le concept du salon s’appuie sur le « Consommez local, consommez artisanal » et va mettre l’accent sur les créations spécifiques typiques afin de valoriser et de promouvoir les artisans et le modèle économique artisanal dans son concept de circuits courts, solidaires et durables attendus par les consommateurs.

Rendez-vous Samedi 24 novembre de 10h à 19h et dimanche 25 novembre de 10h à 17h Salle "Osco Manosco" à Manosque.

Contact : 04 92 30 90 95

Plus d'infos sur le site du salon