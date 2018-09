Le rendez-vous des passionné.e.s de la chasse s'installe à Metz Expo du 7 au 9 septembre avec France Bleu Lorraine. Idéal pour s'équiper, s'informer, tester et s'évader !

Entre innovations et traditions, le salon des chasseurs du Grand Est regroupe les acteurs majeurs du secteur de la chasse pendant 3 jours, du 7 au 9 septembre prochain.

Fabricants, marques, distributeurs et détaillants présenteront une offre exceptionnelle des tout derniers produits et innovations.

Le rendez-vous des passionnés

De nombreuses animations rythmeront les 3 jours et offriront aussi aux familles et aux non-initiés l’occasion de découvrir un univers nouveau : ball trap et sanglier courant, présentation de chiens de race de chasse, tir à l’arc, exposition d’artistes animaliers...

Le monde de la chasse se donnera rendez-vous durant ce salon qui propose une nouvelle implantation. Cette année, de nouveaux exposants seront présents pour faire de cet événement un moment riche en découverte et en convivialité.