D'un côté, Creativa Metz, salon des loisirs créatifs et du DIY. De l'autre, le salon des gourmands "Chocolat & Gourmandises". Metz expo les accueille du 9 au 12 février et France Bleu Lorraine vous offre vos places .

Creativa Metz, le salon des loisirs créatifs

Creativa Metz est le rendez-vous des passionnés et des amateurs d’activités manuelles de l’Est de la France : des boutiques pour faire le plein de matériels, des expositions pour faire le plein d’idées et des ateliers d’initiation et de perfectionnement pour aborder différentes techniques. Il se tiendra à Metz Expo du 9 au 12 février 2017.

Émission en direct

Vendredi 10 février, de 16h à 19h, retrouvez France Bleu Lorraine en direct du salon pour vous faire découvrir les différentes animations et nouveautés de cette année. Gagnez vos entrées pour les salons en écoutant France Bleu Lorraine !

Expositions, animations, ateliers et concours

170 exposants seront présents : conseils, nouveautés, matériels et divers ateliers d’initiation autour de l'art du fil, des activités manuelles, du home déco, des astuces brico, des idées gourmandes et festives !

Le concours "My Creativa T-Shirt" vous permettra peut-être de remporter un voyage et de nombreux autres cadeaux. A vous de customisez un t-shirt contenant le mot Creativa ou Creativemamy avec la technique de votre choix. Retrouvez toutes les infos ici.

Salon Chocolat & Gourmandises

Le salon gourmand

Quatre jours "sucrés" pour découvrir la gourmandise sous toutes ses formes avec plus de 60 exposants chocolatiers-créateurs, pâtissiers, biscuitiers attendus.

Démonstrations, concours et élection de la Reine Chocolat Metz

Les pâtissiers, chocolatiers et confiseurs venus de Lorraine et d’ailleurs partagent leurs passions gourmandes lors de différentes démonstrations de savoir-faire. Qui deviendra le "World Chocolate Master" grâce à sa pièce artistique sur le thème, cette année, des comédies musicales ?

Les amateurs pourront aussi s'affronter, pour la première fois, par le biais d'un concours du meilleur éclair au chocolat. Retrouvez toutes les modalités d'inscription en cliquant sur ce lien.

La Reine Chocolat Metz sera élue le jeudi 9 février. Elle sera présente durant tout le salon. Et tout au long du salon, les visiteurs pourront assister à des défilés de robes, chapeaux, et coiffures en chocolat.

Pour tous les goûts

