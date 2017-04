Salon des Seniors de Metz avec France Bleu Lorraine

Evènement unique dans le Grand Est, le salon des Seniors est de retour du 21 au 23 avril au parc des expositions de Metz. Une offre et des services adaptés pour un salon 100% Seniors, en partenariat avec France Bleu Lorraine qui vous offre vos places pour y assister.

Pour le confort de vie et le dynamisme des plus de 50 ans, Metz Expo propose une seconde édition du salon des Seniors du vendredi 21 au dimanche avril 2017.

En France, les seniors représentent aujourd'hui 1/3 de la population et dans 15 ans, ils présenteront près d'un consommateur sur deux.

3 jours pour s'informer et se faire plaisir !

Exposants, conférences, professionnels à votre écoute vous attendent lors de ce salon des Seniors. Ils concernent tous les domaines de la vie : droits, retraite, santé, technologies, tourisme, maison, associations, loisirs, culture, emploi, service...

Seniors à l'écoute (photo d'illustration) © Getty - vm

Plus de 60 exposants présents

De nombreux secteurs sont représentés, et entièrement dédiés aux Seniors:

Service à la personne

Adaptabilité de l'habitat

Droit et patrimoine

Tourisme de loisirs et bien-être

Gastronomie

Technologies adaptées (domotiques, sécurité...)

Collectivités et institutions

Associations

Conseils, devis, achats, écoute seront les maîtres mots de ces journées également riches en animations et conférences.

Retrouvez le planning des conférences et des animations ci-dessous.