Profitez de cette rentrée pour choisir une nouvelle activité physique pour vous ou vos enfants, pour cela rendez-vous au Salon des sports organisé par la Ville d'Aix-en-Provence le samedi 1er et dimanche 2 septembre au complexe sportif du Val de l'Arc.

Le Salon des sports d’Aix-en-Provence attire chaque année plus de vingt mille visiteurs sur ces deux journées entièrement consacrées à la promotion des associations sportives et des entreprises sportives locales, au développement du sport et de la pratique sportive, et aux échanges entre le public, les sportifs, les professionnels et les acteurs du sport locaux.

Un rendez-vous familial et convivial.

Evénement incontournable de la rentrée, avec cent cinquante exposants et partenaires le salon des sports d'Aix-en-Provence permet de découvrir plus de quarante disciplines sportives. Rendez-vous familial et convivial, de nombreuses animations sont proposées dans un environnement exceptionnel.