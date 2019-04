Salon du bien-être à Nuits Saint Georges les 27 et 28 avril 2019 , un événement France Bleu Bourgogne

L'association Le Bonheur Intérieur organise un salon bien-être les 27 et 28 avril à Nuits Saint Georges de 10h à 18h

Sur une surface de 700 m² et 38 stands à la maison de Nuits Saint Georges , vous pourrez rencontrer des praticiens de différents horizons et spécialités. Une salle supplémentaire sera dédiée aux conférences et ateliers qui se dérouleront tout le weekend.

