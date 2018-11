Salon du bien-être, bio et thérapies à Bordeaux

200 exposants, 70 conférences, 3 concerts.

Trois jours pour dorloter son corps, se faire du bien et se poser les bonnes questions : Comment mieux dormir ? Quelles sont les meilleures techniques pour arrêter de fumer ? Dois-je changer mon alimentation ? Le Bio est-il réellement plus cher ? Pour y répondre, Patrice Marty, l’organisateur du Salon du bien-être, bio et thérapies, est l’invité de Philippe Vigier dans « Ça vaut le détour », vendredi 30 novembre à 17h45.

Faites le plein de bien-être !

Ce salon est à la fois un espace où les visiteurs sont invités à découvrir de nouveaux produits et idées de bien-être et à faire le plein d'énergie, mais aussi un véritable espace de conseils personnalisés prodigués par des exposants et conférenciers qualifiés : Producteurs bio, spécialistes des cosmétiques et des massages, professeurs de feng-shui, créateurs de bijoux, magnétiseurs, sophrologues, naturo-thérapeutes, etc.. A vivre avec France Bleu Gironde au Palais des congrès de Bordeaux, du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre 2018.