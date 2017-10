Salon du chocolat et des délices de Corse

L’année dernière, une fois encore, vous avez été nombreux à répondre à l’invitation du Salon du chocolat de Bastia et des Délices de Corse : en effet, le record de visiteurs a été à nouveau littéralement pulvérisé ! Plus qu’un succès, cet engouement a positionné l’événement en tant que véritable pilier culturel et économique insulaire. Sa résonance nationale et internationale n’est plus à prouver, sa notoriété grandissant d’année en année.

Pour vous, le salon vous a concocté un programme haut-en-couleurs : animations, spectacles, défilés de mode chocolatés, dégustations, ateliers, invités prestigieux (Gabriel Paillasson, Meilleur Ouvrier de France Pâtissier et Glacier, Président Fondateur de la Coupe du Monde de Pâtisserie, sera le parrain prestigieux de cette 6ème édition), ainsi qu’une multitude de surprises qui n’attendent que votre venue pour être dévoilées : un feu d’artifice géant le samedi 21 octobre à 21h à l’occasion de la grande nocturne du salon, en l’honneur de tous les Bastiais et de la Corse ; un studio TV France 3 et France Télévision en direct du salon, une exposition de fourmis géantes 100% chocolat par le maître chocolatier Sébastien Metoyer d’après les réalisations de l’artiste sculpteur Fernando Moreno Robledo…

La Corse sera bien entendu au centre de la manifestation, mais également le Maroc, l’Italie, Madagascar, la Suisse, le Canada… De plus, pour cette 6ème édition se fera l’hôte de l’Ile de la Réunion et ses artisans, reçus en tant qu’invités d’honneur, qui dévoileront aux visiteurs tous les secrets des savoir-faire de cette magnifique île. Sans oublier les plus petits : plus de 1.000m² seront dédiés exclusivement aux enfants sur le salon. Ce grand Chocoparc proposera des animations, des dégustations ainsi que des ateliers gratuits, en non-stop pour tous.