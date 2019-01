Salon du Livre Corse à Marseille

Salon du Livre Corse 19 et 20 Janvier 2019 à Marseille

France Bleu Provence est partenaire du Salon du Livre Corse les samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019. Il se tiendra à la Maison de la Corse à Marseille de 10h à 18h.

La Fédération des Groupements Corses de Marseille et des Bouches-du-Rhône met la littérature et la culture corses à l'honneur en organisant, comme tous les ans, son habituel Salon du Livre Corse les samedi 19 et dimanche 20 janvier.

Durant ces deux journées, le public aura accès de 10h à 18h à la Maison de la Corse, 69/71, rue Sylvabelle, 13006, Marseille (métro Estrangin), où se tiendront des dédicaces par 22 auteurs, cinq conférences, une exposition d’aquarelles, des stands associatifs, de produits du terroir, des démonstrations culinaires, et où seront exposés de nombreux ouvrages publiés par une douzaine d’éditeurs corses.

Les Editeurs :

L'association des éditeurs insulaires représentera une vingtaine de maisons d'édition (Albiana, DCL, Aquansù, Anima Corsa, Sammarcelli, Teramo, Clémentine, Piazzola, A Fior di Carta, Materia Scritta, Imprimerie Siciliabno, Editions Colonna D'Istria, Ancre latine...).

Les Auteurs :

Vingt-deux auteurs dédicaceront leurs ouvrages : Jeanine Anziani, Jean-Paul CECCALDI, Hervé Creuzeville, Robert Colonna-D’Istria, Jacques Di Costanzo, Pierre Folacci, Jacques Fusina, Rolande Giacometti, Simon Giuseppi, Danièle Masse, Philippe Moncho, Anna Vladimirovna Gnedina-Moretti, Nicolas Nasica, Ourties Hélène, Philippe Pierangeli, Sampiero Sanguinetti, Emilie Santini, Zaven Sarafian, Jean-Pierre Simoni, Jeanne Terramorsi, Simone Tramoni et Michel Vergé-Franceschi.

Les Conférenciers :

Six conférenciers interviendront tout au long du week-end :

- Samedi :

- De 14 h à 15 h, « Il y a 250 ans, Ponte Novu et Bonaparte naissait… » par Michel-Vergé-Franceschi

- De 15 h 30 à 16 h 30, « Tito Franceschini-Pietri, les dernières braises de l’Empire » par Sampiero Sanguinetti

- Dimanche :

- De 11 h à 12 h : « Paoli et Catherine II », par Anna Vladimirovna Gnedina-Moretti

- De 14 h 30 à 15 h -30, « Le Dossier Felix Decori » par Jacques Fusina

- De 16 h à 17 h, « Corse terre d’accueil, terre d’exil, les étrangers en Corse pendant la grande guerre » par Simon Giuseppi

Les démonstrations culinaires :

Vincent TABARANI, président de l'association Cucina Corsa, fera des démonstrations de recettes traditionnelles le samedi à 10 h et à 15 h, et le dimanche à 10 h. Le public participera à la dégustation.

L’exposition de peinture :

La peintre aquarelliste Yvane Brandi, exposera une partie de ses œuvres en relation avec la Corse.

Les Stands :

Des stands de produits du terroir offriront un large choix de charcuteries, fromages, pâtisseries, confitures, vins, apéritifs et autres liqueurs... Quelques associations seront présentes tel que l'INSEME, l'AFC-UMANI, l’association SCOLA CORSA et l’association de Recherches sur l’Histoire des Familles Corses.

Tirage de la tombola :

Des billets aller-retour pour la Corse et d’autres lots seront tirés au sort le dimanche 21 à 17 h 30.

Informations pratiques :

Entrée libre

e-mail : maisondelacorse13@gmail.com

Facebook : Maison de la Corse de Marseille