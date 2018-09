Pour cette dixième édition, le salon offre, en plus des rencontres et dédicaces avec les auteurs, 3 conférence exceptionnelles.

L'occasion de venir à la rencontre des auteurs, libraires, éditeurs, associations historiques qui vous font aimer l’Histoire et plus particulièrement l’Histoire du Poitou.

Trois conférences exceptionnelles

"Les Pompidou : art-action-poésie"

Animée par le Professeur Alain POMPIDOU, scientifique et homme politique, auteur des livres dédiés à ses parents : « Georges : lettres, notes et portraits » 2012 ; « Claude, c’était ma mère » 2016 ; « Pour l’amour de l’Art : une autre histoire des Pompidou » 2017.

À 15h au château

"L’Histoire au scalpel : quand la médecine légale explore le temps"

Animée par Philippe CHARLIER, médecin légiste, anatomo-pathologiste, paléopathologiste, il tient la réputation de faire parler les morts et d’en percer les secrets. Ses travaux ont porté entre autres sur l’étude des restes de Richard Coeur de Lion, Diane de Poitiers et plus récemment d’Hitler.

À 17h30 au château

Cocktail dînatoire à 19h au château

"Frédérick Gersal raconte les Histoires du Poitou"

Animée par Frédérick GERSAL. Parrain de l’Histoirial du Poitou, journaliste et chroniqueur Histoire à France 2, il sillonne tous les derniers samedis de chaque mois le Département de la Vienne et met en scène avec humour des personnages illustres comme Aliénor d’Aquitaine, Clovis, Jeanne d’Arc ...

Les auteurs (liste non-exhaustive)

Jean-Marie AUGUSTIN

CATIBOU

Robert DECLUZEAU

Brigitte DELAROCHELAMBERT

Hervé DU BOISBAUDRY

Loïc JOUAUD

Angèle KOSTER

Josiane LAHLOU

Michèle LAURENT

Jean-Marie LÉPINE

Arlette PROUST

Christian RICHARD

André SAPIN

Jacques SERGENT

Marie-Pierre TERRIEN

Pierre VIGNAUD

Maguy VILLECHANGE

Michel ZOUBIRI

Les éditeurs

Le Pictavien Éditeur

Éditions Cédalion

Le Picton

Les artisans d'art

Jean-Pierre MICHEL CHAGNOT (enluminures médiévales)

Les associations historiques

La Société des Sciences de Châtellerault

Société Historique de Loudun

Société des auteurs francophones

De Gaulle, Mémoire pour l’avenir

Culture Tourisme, Histoire et Patrimoine

Centre Châtelleraudais d’Histoire et d’Archives

Abbaye de l’Étoile

Maison de l’Acadie

Rendez-vous

Dimanche 30 septembre 2018

Monts-sur-Guesnes

Entrée gratuite

http://www.journees-histoire.com/