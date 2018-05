Salon du Livre de Sainte-Mère-Église les 26 et 27 mai

Par Marie-Brigitte Leflot, France Bleu Cotentin

Le 10ème Salon du Livre de Sainte-Mère-Église réunit plus de 50 auteurs autour du thème Histoire et Mémoires. Rendez-vous à la salle des fêtes de la commune historique de la Manche, les 26 et 27 mai 2018 pour rencontrer les écrivains.