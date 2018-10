France Bleu Provence est partenaire du festival du Zen, du Bien-être et de la Voyance à Aubagne.

Le mois d'octobre est le moment idéal pour faire le plein d'énergie, profitez du Festival du Zen du Bien-être et de la Voyance d'Aubagne, à l'Espace du Bras d'Or du 12 au 15 octobre pour vous ressourcer.

Durant trois jours, 34 exposants spécialisés, thérapeutes, voyantes, médiums, librairie ésotérique...

vous accueil dans un espace dédié au Bien être.

Vous pourrez participer aux ateliers et conférences mis en place pour l'occasion, et trouverez également de quoi vous restaurer sur place. Le Festival du Zen, du Bien-être et de la voyance est le moment fait pour prendre soin de vous et vous recentrer.

Entrée Gratuite de 10h à 19h du 12 au 15 octobre à l'Espace du Bras d'Or. Renseignements : 06.15.15.65.02