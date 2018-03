Venez visiter le salon "Habitat et Jardin, tendances Bois", du 13 au 16 avril au parc des expositions de Chambéry.

"Habitat et Jardin" 2018 : c'est plus d’animations, plus interactivité et plus de découvertes !

Tous les styles, toutes les tendances sont réunis pendant 4 jours.

Le salon "Habitat et Jardin" booste l'esprit et habille la maison du sol au plafond !

Au programme :

des expositions, des rencontres, des ateliers jardin, des ateliers brico-déco, des conférences Habitat

de l'insolite avec un espace dédié à de "drôles de cabanes"

de l'apprentissage avec un espace dédié à la valorisation des métiers anciens et une rencontre avec les compagnons du Tour de France

300 exposants spécialisés en décoration, ameublement et construction, pour la maison et le jardin, sont répartis sur 30 000 m².

France Bleu Pays de Savoie en direct du salon "Habitat et Jardin" samedi 14 avril de 9h à 12h30 !

Pour venir au Parc des Expositions :

Horaires :

de 10 h à 22 h > Vendredi 13 avril

de 10 h à 19 h > Samedi 14 avril, Dimanche 15 avril et Lundi 16 avril

Tarifs :