Salon International de l'Agriculture 2017 - France Bleu Champagne Ardenne en direct

Rendez-vous Porte de Versailles à Paris du 25 février au 5 mars 2017

Comme chaque année, le Salon International de l’Agriculture rassemble tous les acteurs du monde agricole. Éleveurs, producteurs, régions, organisations et syndicats professionnels, ministères et organismes publics ou instituts de recherche : chacun contribue à présenter les différentes facettes du monde agricole, de ses métiers, de ses évolutions et de ses perspectives. Le salon est organisé autour de quatre univers : Élevages & ses filières, les produits gastronomiques, les cultures et filières végétales, les métiers et services de l'agriculture.

salon de l'agriculture 2017

►► Présentation de Fine la nouvelle égérie du Salon International de l'Agriculture 2017

Née en mars 2010 à la ferme des 7 chemins à Plessé, Fine est la fière descendante d'Akénaton et Capucine, dignes représentants de la race Bretonne Pie-Noir. Son éleveur, Cédric Briand, la définit, en toute objectivité, comme une " bête extraordinaire". Bien qu'elle soit plutôt discrète, Fine sait ce qu'elle veut! A la fois belle et fière, son allure s'accorde avec un caractère de meneuse. Elle donne son lait deux fois par jour et fait un veau chaque année. Un défaut? La gourmandise! Et cela tombe bien puisqu'elle passe ses journées au grand air à pâturer...

Depuis son “élection”, elle vit sa vie de vache “normale” : elle est traite deux fois par jour, mange du foin et de l’herbe et rentre à l’étable la nuit avec toutes ses congénères. Elle a, depuis peu, droit à une mise en beauté régulière et une préparation en rencontrant de temps en temps des journalistes et photographes. Elle se retrouvera sous les projecteurs de l'allée de Prestige du Pavillon 1 du 25 février au 5 mars 2017.